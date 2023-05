Ibanez, ancora un incubo: dopo il derby, altro flop

Ancora Roger Ibanez. Il brasiliano, oggi contro l’Inter, ha regalato palla a Lautaro che ha servito Lukaku per il 2-0 nerazzurro. Un incubo, per il difensore che arriva quasi al termine di una stagione da dimenticare. A marzo era stato espulso al derby dopo aver preso due gialli in mezz’ora ed era entrato in una spirale di errori dettati dalla poca sicurezza. Ibanez, quanti errori Non solo: nel derby di andata l’ex Atalanta aveva sbagliato in occasione del gol di Felipe Anderson, facendosi soffiare il pallone sotto la curva Sud.