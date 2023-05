Dzeko, confessione sul derby di Champions: "Ha una cosa in comune con Roma"

MILANO - Una semifinale di Champions League è un'occasione speciale già di per sé, ma lo diventa ancora di più se si tratta di un derby. Un'esperienza che è pronto a vivere Edin Dzeko : "Come mi sento? Tranquillo - dice l'attaccante dell'Inter in un'intervista al sito della Uefa a due giorni dalla prima sfida contro il Milan -. Saranno due partite spettacolari. L'Italia e la città di Milano in particolare devono essere orgogliose di avere due club della stessa città in semifinale di Champions League. Milano ha due squadre tra le ultime quattro ancora in corsa. La posta in gioco è alta: giocare la finale a Istanbul sarebbe incredibile".

Il paragone con gli altri derby

Di derby il 37enne bosniaco ne ha giocati diversi: "Tutti hanno qualcosa in comune - spiega il centravanti, che in passato ha giocato in Premier League con il City -. Forse a Manchester non lo sentivo così tanto come lo sento qui in Italia. Roma-Lazio e Milan-Inter sono partite importanti. La gente ne parla prima e dopo le partite. Per i tifosi italiani è più importante vincere un derby che qualsiasi altra partita di campionato, soprattutto a Roma, ma anche qui a Milano. Queste sono partite molto diverse perché non c'è un vero favorito. Non importa se un club è più forte o più debole. I derby sono partite da dentro o fuori dove entrambe le squadre danno il massimo. Ecco cosa vedremo in queste due partite".