Milan, al via la campagna 'Luce che non tramonta mai'

MILANO - Un progetto che nasce dalla forza del brand Milan nel mondo, che racchiude molte altre iniziative pensate dal Club per coinvolgere i tifosi milanisti. Da domani, martedì 9 maggio in Piazza Duomo , sarà presente un’ installazione luminosa che rappresenta il crest del club rossonero e che si presterà alle foto delle migliaia di tifosi rossoneri che raggiungeranno la città per l'attesissimo Euroderby di Champions League .

Iniziativa rossonera prima dell'Euroderby

L'iniziativa vedrà coinvolto anche lo stadio San Siro che si illuminerà di rosso a partire da oggi. La campagna è promossa dai partner del Milan come Puma, che da domani colorerà Milano di rossonero attraverso uno slogan: 'A light that never fades'. La preparazione alla partita passerà anche attraverso una programmazione speciale sui canali ufficiali rossoneri: dal palinsesto dedicato su Milan TV ai tanti speciali, fino alle parole dei calciatori rossoneri che racconteranno l’emozione di scendere in campo in questa storica partita contro l'Inter che vale l'accesso alla finalissima di Champions League, in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno.