Milan-Inter, Leao in hotel con Pioli: ore decisive

MILANO - Sale l'attesa per il derby di Champions League tra Milan e Inter e in casa rossonera a tenere banco è la situazione di Rafael Leao. Gli ultimi sviluppi dicono che il portoghese ha raggiunto la squadra in albergo dopo aver sostenuto il test questa mattina a Milanello, che avrebbe dovuto dare indicazioni circa il suo possibile impiego nel derby in programma alle 21. Nella presentazione del match, ieri, Stefano Pioli aveva spiegato: "Rafa sarà convocato se potrà giocare, altrimenti sarà tribuna". Resta da capire se l'arrivo in hotel significhi disponibilità a giocare il match di questa sera o se il giocatore sia stato solo invitato a vivere le ore della vigilia con la squadra. La riunione tecnica è in programma questo pomeriggio, dopo il pranzo comune, quando il tecnico rossonero, assieme allo staff medico ne valuteranno le condizioni fisiche: esatamente come aveva dichiarato il tecnico Pioli in conferenza stampa. In caso di forfait (parziale o totale) sulla fascia sinistra nel derby agirà Saelemaekers.