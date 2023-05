Icardi, frecciata all'Inter prima del derby di Champions: "Il diavolo..."

ISTANBUL (TURCHIA) - Sarà un giorno che i tifosi di Milan e Inter ricorderanno a lungo. L'attesa è finita, solo poche ore a San Siro andrà in scena la gara d'andata delle semifinali di Champions League tra la squadra di Pioli e quella di Inzaghi in un derby che si giocherà almeno per 180 minuti.

La frecciata di Icardi

In tanti si sono espressi prima della gara e tra questi c'è anche l'ex nerazzurro Mauro Icardi. L'argentino, oggi al Galatasaray, non ha però propriamente incitato la sua ex squadra. Sui social Maurito ha infatti pubblicato una storia che da l'idea di essere una vera e propria frecciata: "E se non ti piace l'inferno non flirtare con il diavolo", questa la frase, corredata dall'emoji del diavolo, sotto un suo scatto con luci soffuse rosse e nere.