ROMA - "Io sono sempre positivo, due set sotto si può vincere ancora. Certo non siamo partiti bene, ma se guardiamo il lato positivo abbiamo giocato meglio la seconda parte della gara". Lo ha detto Jannik Sinner, commentando la vittoria di ieri dell'Inter in semifinale di Champions sul Milan di cui è tifoso, a margine della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna. "Pioli? Non ho consigli per lui. Il suo lavoro lo fa bene, io ancora ci credo alla finale, così come i tifosi", ha concluso.