Henry rivela a Maldini un segreto in diretta: se lo portava dentro da 25 anni

MILANO - Una serata comunque magica quella vissuta a San Siro. Milan e Inter si sono sfidate, vent'anni dopo, in un euroderby che al suo primo atto ha dato ragione alla squadra di Inzaghi ma per il quale si deve giocare ancora il ritorno . Poco prima del fischio d'inizio della gara un momento emozionante lo ha vissuto anche Paolo Maldini protagonista di un divertente siparietto con Thierry Henry in collegamento ai microfoni di CBS Sports Golazo .

La confessione di Henry

L'ex calciatore infatti ha voluto fare una vera e propria rivelazione a Maldini: "Per favore, non farmi parlare in italiano perché ciò che ho da dirti è molto importante e non ho mai avuto la possibilità di farlo prima. Abbiamo giocato contro nel 1998, quando sono entrato e ho capito che avrei giocato a destra, sulla tua fascia, ero spaventato per quello che tu rappresentavi e per il difensore che eri", ha affermato il francesce che poi ha proseguito: "Per me, se è possibile, la persona è ancora meglio del giocatore. È un privilegio averti qui con noi questa sera e penso che tu sia lì per la tua mentalità vincente".