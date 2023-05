Milan, se Pioli trascura le puntate precedenti

Per una volta sono finiti tutti dietro il banco degli accusati. Tutto il Milan, a cominciare da Pioli, scorticato vivo da tifosi milanisti e rivali, persino quelli del Napoli che si sono rifatti vivi per cancellare qualche doloroso rimorso (eliminazione Champions). E in effetti i rilievi più critici sono finiti sulla preparazione milanista della semifinale gara uno e sul piano partita di Pioli che non ha tenuto conto dei precedenti, delle sofferenze patite nel passato e non soltanto tra gennaio e febbraio 2023 quando ha pesato sui rossoneri una scadente condizione fisica. L’errore strategico attribuito a Pioli e al suo staff, il più condiviso da commentatori esperti, è quello ingigantito dal primo gol dell’Inter e cioè la marcatura di Calabria su Dzeko durante il primo angolo della sera. Allo stesso modo, e nella stessa porta, il Milan ha subito il gol di Lautaro, di testa, nel ritorno di campionato, con anticipo classico dell’argentino di testa su Kjaer, il suo marcatore. Non c’è bisogno di ripetere che dall’angolo, la traiettoria allora come l’altra sera fu disegnata dal piedino di Calhanoglu. Pioli, nel tentativo di riparare allo sbrego patito, ha mischiato le carte ma si è ritrovato ancora una volta sotto.