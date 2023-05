Inter-Sassuolo, le scelte di Inzaghi: Brozovic titolare, Darmian riposa

MILANO – Il Sassuolo è più di uno spauracchio. Negli ultimi 7 campionati, infatti, a San Siro, l’Inter lo ha battuto solo una volta. Più in generale, in casa contro i neroverdi, i nerazzurri hanno più perso (4 volte) che vinto (3). E nelle 9 stagioni in serie A degli emiliani, l’Inter ha fatto bottino pieno soltanto 2 volte. Nonostante i precedenti, Inzaghi insisterà con il turn over: perché martedì c’è una finale di Champions da conquistare e perché, nell’ultimo mese, le rotazioni hanno dato risultati eccellenti : 6 vittorie consecutive .

Darmian da preservare

I nsomma, stasera si punterà alla settima con diversi volti nuovi rispetto all’Euroderby. Quelli in attacco sono già assodati, ovvero Lukaku e Correa . Ma proprio in ottica Milan, un’attenzione particolare deve essere prestata a Darmian. Non avendo più Skriniar, occorre preservarlo . Tanto più che in Champions toccherà a lui prendersi cura di Leao, dovesse giocare. Tutto questo per dire che, contro il Sassuolo, a meno di sorprese, si accomoderà in panchina. Al suo posto D’Ambrosio, dentro una difesa che avrà al centro De Vrij e Acerbi sul centro di sinistra, visto che anche Bastoni ha bisogno di recuperare . Peraltro, nonostante i 35 anni compiuti, per l’ex Lazio il turn over proprio non vale: è stato l’unico nerazzurro, infatti, a non saltare nemmeno un minuto nelle ultime 7 uscite e, a questo punto, andrà avanti. Inoltre, è probabile pure un altro avvicendamento in porta, con Handanovic, a cui mancano 3 gettoni per raggiungere Cordoba al 10° posto tra i nerazzurri con più presenze, preferito ad Onana.

Riposa Barella?

Sempre in prospettiva Diavolo, anche Dumfries potrebbe rifiatare, con l’inserimento di Bellanova sulla destra. Altrimenti, con l’olandese titolare, l’ex-Cagliari dovrebbe comunque trovare spazio a sinistra. In mediana, infine, Brozovic si riprenderà la cabina di regia, mentre Calhanoglu si riposerà . Al fianco del croato, si va verso la conferma di Mkhitaryan . Resta il terzo spot, che, presumibilmente, non sarà di Barella. L’ultima maglia se la giocheranno Gagliardini, favorito, o Asllani .

Ha detto si

All’indomani del derby, Lautaro ha sposato in comune la sua compagna Agustina. Si è trattato di una cerimonia informale. Che, evidentemente, precederà quella più solenne in chiesa.