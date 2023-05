Inter, Farris: "Questo è il vero Lukaku: ci era mancato"

MILANO - "Lukaku è un ragazzo eccezionale, con cuore, simpatia ed empatia con tutti, è benvoluto da tutta la squadra. In questo ultimo periodo stiamo vedendo il vero Lukaku, negli scorsi mesi ci è mancato. Sta dimostranto quanto possa essere un fattore, in queste partite". E' il vice allenatore dell'Inter Massimiliano Farris a prendere la parola a Sky dopo la gara col Sassuolo, al posto del "titolare" Inzaghi, rimasto senza voce. La prestazione di Lukaku potrebbe spingere lo staff tecnico a, se non rivedere, rivalutare le gerarchie in vista di gara 2 delle semifinali di Champions col Milan: "Sono scelte bellissime, tutti vorrebbero averle. Anche gli stessi giocatori. Per le rotazioni ci sono mancati giocatori importanti, come Brozovic. Ed essendo legato alla difesa, voglio dire che Skriniar ci manca. Abbiamo trovato uno straordinario Darmian, poi in una squadra come l'Inter occorre attendere gli Asllani e i Bellanova, che sono pronti quanto vengono chiamati in causa". E la classifica sorride: "Un messaggio chiaro di Simone: l'occasione era da non perdere. Bisognava mettere un cuscinetto, abbiamo ancora tante partite importanti come la semifinale di ritorno e la Coppa Italia. Oggi i risultati ci hanno offerto la possibilità di andare fino in fondo e noi siamo stati bravi". Un'Inter "brava" da sette partite, con altrettante vittorie: "Anche l'anno scorso, secondo me, c'è stato un lungo periodo in cui abbiamo giocato molto bene. La squadra vive di sottili equilibri tattici, per esempio si fatica a saltare l'uomo. A volte si perde equilibrio e in alcune partite si è pagato dazio in maniera importante. Fortunatamente nelle ultime gare abbiamo messo a posto la corsa Champions".