Lukaku e lo sguardo ai tifosi dell'Inter dopo il gol: "Lo ha fatto per un motivo”

Il gesto polemico di Lukaku dopo il gol al Sassuolo

Tuttavia la stagione di Lukaku non è stata esaltante, condizionata da un infortunio che ha compromesso le prestazioni del centravanti. Le critiche non sono mancate, e l’esultanza di ieri sera - secondo il quotidiano spagnolo As - sarebbe stata indotta proprio dai malumori di San Siro relativi alla sua stagione in chiaroscuso. Ora l’ex attaccante del Chelsea ha ritrovato la condizione migliore, e punta a un posto da titolare per il prossimo derby di Champions League contro il Milan.