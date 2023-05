Inter, le parole di Inzaghi: rivivi la diretta della conferenza stampa

13:05

Inzaghi: "Abbiamo fatto tanta strada in salita"

"Abbiamo affrontato una strada in salita. L'intera rosa lavora quotidianamente, non ho un organico con un numero elevato, siamo in venti, più qualche ragazzo. Mi fermo ai miei venti giocatori di movimento, dopo il mondiale si è creato qualcosa, e devo dire grazie ai ragazzi. Il calendario era quasi impossibile da gestire, e il turnover era l'unico modo per gestire le forze".

Inzaghi: "Non ci sentiamo già in finale"

"Calhanoglu è stata un'intuizione nel momento in cui non abbiamo avuto Brozovic. E' successo la stessa cosa alla Lazio con Luis Alberto che era arrivato come una mezzapunta. Ma devo fare i complimenti anche a Darmian come terzo di difesa: è un ruolo che non aveva mai fatto, ed è stato sorprendente. Siamo pronti per una partita di questa importanza, abbiamo affrontato il Benfica gestendo lo stesso risultato. Siamo stati bravi a superare le insidie. Abbiamo un meritato vantaggio ma non ci sentiamo già in finale. Ho detto alla squadra che non dovremo speculare: servirà corsa e determinazione. Possiamo affrontarla con grandissima fiducia. Ho la fortuna di avere dei giocatori importanti, conoscono il valore della partita, scenderanno in campo senza paura".

Inzaghi: "Voglio una partita da vera Inter"

"Non possiamo gestire una partita per novanta minuti, ci saranno delle insidie. Tutti insieme cercheremo di uscirne nel modo migliore. Le scelte? Dopo la partita è sempre facile fare delle valutazioni, noi allenatori dobbiamo compiere sempre delle scelte, a volte sei più fortunato, a volte lo sei meno. Non sai mai come si presenta la partita. Ci saranno dei momenti in cui avremo modo di attaccare, altri in cui ci dovremo difendere da squadra. Indipendentemente da Leao, hanno giocatori di qualità. Quindi ervità la massima attenzione. Siamo a novanta minuti da un sogno. Grazie ai ragazzi siamo arrivati anche in finale di Coppa Italia. Abbiamo lavorato molto bene durante la sosta, ai mondiali non avevamo tanti giocatori, e il lavoro di quella fase è stato prezioso. Cinque partite fa eravamo lontani da un obiettivo basilare in campionato, ora manca un passo anche lì. "

Inzaghi: "Dovremo giocare da Inter"

"E' una vigilia importantissima, ma da allenatore le vivo tutte allo stesso modo. Domani è una partita importante per la storia, sappiamo cosa rappresenta per il cluib e per i tifosi. Abbiamo un meritato vantaggio, ma non dovremo gestire, ma giocare da Inter. Il Milan è una squadra con tantissima qualità. Lukaku? Sapete ciò che può fare, lo avevo riportato qua con grande entusiasmo, con l'apsettativa di avere un giocatore qualitativo come si è dimostrato nell'ultimo mese. Ha lavorato tantissimo, sa che tre partite alla settimana non può gestirle. Ha giocato due partite fondamentali con la Roma e con il Sassuolo".

Le parole di Inzaghi

"Quando sono stati fatti i sorteggi c'era un po' di delusione - ammette l'allenatore dell'Inter - non eravamo stati fortunatissimi. Mi sono limitato a dire al mio staff che anche le nostre avversarie non sarebbero state contente di aver trovato l'Inter in terza fascia. Siamo arrivati fin qua, ci attende un passo molto molto importante. I nostri tifosi sono sempre stati con noi, sia nei tanti momenti belli, sia in qualche momento brutto. E domani saremo ancora insieme. Servirà testa fredda e cuore caldo".

Acerbi: "Se non passiamo, diventa una stagione di m..da!"

"E' una semifinale con diversi italiani in campo, fa sempre piacere. Ma è una cosa che conta fino a un certo punto. Fa piacere vedere diversi italiani in campo, ma finisce lì. Sei all'Inter, bisogna sempre lottare per tenersi stretto il posto. Voler giocare tutte le partite è bello, ma è anche giusto avere la coscienza che tutti devono dare una mano alla squadra. Ognuno deve farsi trovare pronto, sapendo che anche i compagni devono viverla allo stesso modo. Siamo una squadra matura da questo punto di vista. Il Milan? Ho vissuto un'esperienza che ho gestito in maniera sciocca, ho avuto una malattia che mi ha fatto ritrovare, ma non mi interessa del passato, mi interessa solo della partita di domani. Ma se non passiamo domani, diventa una stagione di m..da! Il destino dipende da noi, le somme si tirano sempre alla fine".

Acerbi: "Crediamo nelle nostre capacità, ma piano con l'euforia"

"Dovremo fare qualcosa di più rispetto alla partita di andata, non siamo sicuri della qualificazione, non abbiamo ancora fatto niente, sarebbe un grandissimo errore pensare di avere maggiori possibilità rispetto a loro. Abbiamo fatto qualcosa di importante, ma dobbiamo stemperare questa euforia".

Inizia la conferenza stampa

Il primo a rispondere alle domande dei cronisti è il difensore Francesco Acerbi. "Servirà una grande concentrazione - sottolinea il giocatore nerazzurro - il Milan vorrà ribaltare il risultato. Dipenderà da noi, servirà un grande approccio alla partita. Il Milan vorrà fare qualcosa di straordinario, ma noi ci faremo trovare pronti. E' una partita bellissima da giocare, ma nello stesso tempo di mette addosso quell'adrenalina giusta. E' una sfida che nasconde grandi insidie, ma noi vogliamo fare qualcosa di straordinario e ottenere un risultato che sarebbe stato impensabile ad inizio stagione".

Inzaghi e Acerbi in conferenza stampa

Fra cinque minuti al Suning Center di Appiano Gentile inizierà la conferenza stampa di presentazione della semifinale di ritorno di Champions League. Il tecnico Simone Inzaghi e il difensore Francesco Acerbi risponderanno alle domande dei giornalisti.

Difesa nerazzurra impenetrabile

Dopo aver perso il primo incontro di questa stagione a settembre, l'Inter ha vinto le ultime tre partite contro i rivali senza subire reti. Nonostante i 31 tiri effettuati, i rossoneri non sono mai riusciti a trovare via del gol.

Dimarco, assist da record

Federico Dimarco dell'Inter ha fornito cinque assist su azione in questa Champions League, il massimo tra tutti i giocatori. Inoltre è il numero più alto raggiunto da un giocatore dell'Inter in una singola stagione nella competizione (dal 2003/04), insieme a Samuel Eto'o nel 2010/11 e Wesley Sneijder nel 2009/10.

A caccia della sesta finale

L'Inter cercherà di raggiungere la sesta finale di Coppa dei Campioni/Champions League e la prima dal 2009/10 con José Mourinho. Se dovesse passare, Simone Inzaghi sarebbe il quinto allenatore italiano a portare una squadra italiana in una finale di Champions League, dopo Fabio Capello con il Milan (x3), Marcello Lippi con la Juventus (x4), Carlo Ancelotti con il Milan (x3) e Massimiliano Allegri con la Juventus (x2).

Inter, tre successi su quattro in questa stagione

L'Inter ha battuto il Milan tre volte in questa stagione, in competizioni diverse (Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League). Ha battuto il Milan quattro volte in una stagione solo in una precedente occasione, nel 1973/74 (due volte in Serie A, due volte in Coppa Italia).

La confernza di Inzaghi

Tutto pronto ad Appiano Gentile per la conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro parla alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League in programma domani sera a San Siro. L'Inter parte dal vantaggio di due a zero maturato nella sfida di andata.

Suning Training Centre, Appiano Gentile