Alta tensione per una festa

Stasera rischiano tutt’e due, Inzaghi e Pioli, anche se questo non può essere il senso di una semifinale di Champions League. Rischiano perché non hanno soddisfatto tutte le attese, ma solo una parte. La discussione sta nella dimensione di questa parte. Abbondante, sufficiente o ristretta? Dipende dai punti di vista. Per non sentirsi sotto esame non bastano a Inzaghi una Supercoppa, una finale di Coppa Italia, una semifinale di Champions League, tre derby vinti su quattro e un posto molto probabile nella prossima Champions? Secondo alcuni no, non sono sufficienti a stabilire già oggi che la stagione dell’Inter è stata soddisfacente perché ci sono quelle undici sconfitte di campionato che pesano come un macigno e che alla Pinetina non riescono proprio a digerire. Eppure Simone può finire il suo secondo anno da interista con 2/3 trofei, compreso il più prestigioso, il sogno di tutti e l’ossessione di alcuni (riferimento a Guardiola).

Non basta a Pioli il titolo di campione d’Italia conquistato nella stagione scorsa fra la sorpresa generale con una squadra che non era all’altezza dell’Inter, della Juventus e nemmeno del Napoli? Ora Stefano spera in un miracolo nel derby e ha la possibilità di rientrare in zona-Champions con una squadra sempre inferiore a quelle che stanno davanti. Ma non basta. Tutti vogliono di più, vogliono il massimo. Suggeriamo alle società di fissare a inizio stagione una classifica (sottoscritta dagli allenatori) degli obiettivi da raggiungere, con un punteggio da assegnare a ciascun traguardo. Esempio: 20 punti per la vittoria della Champions League, 15 per la finale, 15 per lo scudetto e via di seguito. Così, a giugno di ogni anno, col punteggio totale potremo stabilire oggettivamente se la stagione è stata ottima, buona, sufficiente, insufficiente o deprimente.

La realtà è che quando due allenatori italiani che guidano due squadre italiane raggiungono una semifinale di Champions League c’è da poco da storcere il naso. Questo è già un successo, un vero successo che Inzaghi e Pioli dovrebbero godersi senza troppa tensione addosso. Peraltro sarà una partita con più di un nostro nazionale in campo, una partita utile anche per Roberto Mancini che potrà guardare, tutti in una volta, Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella, Dimarco, Calabria e Tonali, magari anche Gagliardini, Bellanova e Pobega. Visto quel che passa il convento, anche il ct può essere soddisfatto. È chiaro, per chi resta fuori sarà una delusione, ma un attimo dopo dovrà pensare al traguardo raggiunto. Anche nel calcio è sempre utile ricordare da dove si viene. L’Inter era partita in un girone con Bayern Monaco e Barcellona, la qualificazione non era proprio scontata; il Milan ha eliminato il Tottenham e il Napoli negli scontri diretti, mica era facile. Ma in questo calcio bulimico tutto si dimentica in fretta. Troppo in fretta.

La semifinale di stasera dovrebbe essere una festa, un riconoscimento al lavoro dei due club, un segno di speranza (da non confondere con l’illusione) di una ripresa del calcio italiano, in un momento in cui le idee riescono a stare allo stesso passo dei soldi delle grandi d’Inghilterra e di Spagna, e invece noi rischiamo di trasformarla in un passaggio infernale per chi verrà battuto. È la nostra caratteristica, la nostra distinzione. Inter e Milan hanno sbagliato qualcosa in questo lungo cammino, ma da anni non riuscivano ad arrivare così in alto in Champions. Se si pensa che dall’altra parte ci sono Real Madrid e Manchester City, i club più ricchi del continente insieme al Paris Saint-Germain, c’è da esserne orgogliosi.

Da questa sfida, comunque vada a finire, le due milanesi dovranno attingere le ultime energie per il finale di stagione. Chi passa avrà in testa la finale del 10 giugno a Istanbul, che al Milan e ad Ancelotti, allenatore di quel Milan..., ricordano una serata non proprio fortunata. Ma anche chi sarà eliminato non potrà dare per terminata la sua stagione. Inzaghi è atteso da una finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, Pioli deve recuperare terreno per restare in Champions League. La loro lunga stagione non è ancora finita, ma intanto godiamoci questo spettacolo.

