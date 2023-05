Formazioni Inter-Milan, chi gioca e le scelte di Inzaghi e Pioli: diretta

MILANO - Per la semifinale di ritorno di Champions League Simone Inzaghi schiererà gli stessi undici che hanno battuto 2-0 il Milan nell'euroderby. Spazio allora a Onana tra i pali, mentre Darmian, Acerbi e Bastoni formano il terzetto difensivo tutto italiano. Sulle fasce pronti ad agire Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, con Calhanoglu a comandare il gioco. Barella e Mkhitaryan mezzali. In attacco Dzeko e Lautaro Martinez. QUI MILAN: Pioli recupera Leao, ma deve fare a meno di Bennacer. Maignan in porta, in difesa l'unica novità potrebbe essere Thiaw al posto di Kjaer. Confermati Calabria, Tomori e Theo Hernandez. In mediana con Tonali c'è Krunic. Sulla trequarti spazio a Saelemaekers a destra, Diaz al centro e Leao a sinistra a supporto di Giroud unica punta.