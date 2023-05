Inter-Milan, ecco quanto vale la finale: già incassata una cifra pazzesca

ROMA - Occhio ai conti. Il jackpot per Inter e Milan fa sorridere Zhang e Cardinale. L’ingresso alla finale di Istanbul vale un altro bonus di 15,5 milioni. Tra premi Uefa e incassi d’oro al botteghino i due club milanesi hanno messo al sicuro circa 125-130 milioni a testa. Per mesi abbiamo sentito dire che la qualificazione Champions attraverso il campionato era decisiva per sistemare i bilanci e le sorti di Inzaghi e Pioli. I due allenatori, arrivando sino alla semifinale, hanno già fatto guadagnare alle società circa il triplo dei soldi garantiti con l’ingresso nei gironi. I conti sono presto fatti. La partecipazione iniziale valeva 15,6 milioni a cui aggiungere i bonus per i risultati nel girone (9,3 a testa con 3 vittorie e 1 pareggio), il premio per l’ingresso agli ottavi (9,6 milioni), ai quarti (10,6) e alle semifinali (12,5). Bisogna aggiungere la quota minima di market pool (circa 12 milioni per l’Inter e 14 per il Milan, da ricalcolare a fine torneo), il ranking storico (15,9 per l’Inter e 14,7 per il Milan), più il botteghino.