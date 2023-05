Inter-Milan, tensione prima del derby di Champions: salta il pranzo

MILANO - Niente pranzo ufficiale all’andata e niente pranzo ufficiale pure al ritorno. Con una sostanziale differenza. Per la prima sfida, a fare gli onori di casa avrebbe dovuto essere il Milan. Che, però, d’abitudine, evita di organizzare “banchetti”, qualsiasi avversario abbia di fronte. L’Inter, invece, si comporta in maniera opposta: il pranzo con i rappresentanti dell’altra squadra, prima di ritrovarsi a San Siro, è la regola. Stavolta, però, compreso che per il club rossonero non sarebbe stato un impegno così “gradito”, in viale Liberazione hanno preferito rinunciare. Tanto più che, in ogni caso, non ci sarebbe stato Cardinale che per la giornata ha l’agenda già piena di appuntamenti. Da capire, allora, se stavolta il patron rossonero, in tribuna, incrocerà Zhang. All’andata non è accaduto. E la sensazione in casa Inter è che il numero uno di RedBird non avverta tutta questa necessità di condividere opinioni e posizioni con Zhang.