Bonolis demolisce Skriniar: attacco durissimo e frecciata al Psg

MILANO - Non gioca più da ormai due mesi per un infortunio alla schiena, e la sua avventura all’Inter sembra già conclusa. Il difensore slovacco Milan Skriniar ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club nerazzurro: nella prossima stagione giocherà con la maglia del Paris Saint Germain.

L’attacco di Bonolis

L’atteggiamento del giocatore non è piaciuto ai tifosi dell’Inter, tanto meno a Paolo Bonolis che non ha perso occasione per attaccare il difensore slovacco. "Skriniar è stato un ingrato - ha dichiarato il conduttore televisivo nella trasmissione 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento - se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto. Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e andrà a Parigi in un Psg che lo riempirà di denaro; lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo".