Melissa Satta prima del derby: "Berrettini? Lo obbligo a fare una cosa"

Melissa Satta pronta a tifare il suo Milan nel match di ritorno di Champions League contro l'Inter. “Leao mi dà speranza, stavo leggendo un po’ di statistiche, il 50% delle vittorie del Milan arriva con lui in campo. Da un lato mi fa pensare questo, dall’altro però tiro un sospiro di sollievo. La speranza è l’ultima a morire", ha dichiarato la soubrette sarda a Sky Sport. "Dobbiamo essere onesti, all’andata il Milan non ha giocato bene, ha rischiato di prendere 4 gol in un tempo, c’è stato solo il palo di Tonali. L’Inter è stata forte e ha giocato bene, vanno dati anche i meriti a loro. Spero oggi andrà diversamente. Bisogna veramente crederci, diamo il 100%, poi si può vincere o perdere, ma bisogna crederci fino alla fine, tutto può succedere nel calcio", ha aggiunto.