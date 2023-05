MILANO - In mattinata Ismael Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro a Lione. Lo ha comunicato il Milan con una nota sui propri canali ufficiali. L'intervento per riparare la lesione condrale è stato eseguito con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell'Area medica del Milan Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi.