Champions League: data, orario e stadio della finale

Data e orario della finale

A sfidare una tra Real Madrid e Manchester City, attese dalla semifinale di ritorno in programma sul campo degli inglesi (mercoledì 17 maggio) sarà infatti l'Inter, che dopo aver eliminato il Milan può continuare a sognare di alzare 'la coppa dalle grandi orecchie'. Per riuscirci dovrà però prima vincere la finale che è in programma sabato 10 giugno alle ore 21 italiane (le ore 22 in Turchia, dove si giocherà il match).