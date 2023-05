Moviola Inter-Milan, Turpin complica la serata: su Leao rischio rigore

Inter, Inzaghi: "La finale di Champions League un sogno, ma non dimentico..."

Leao, rischio rigore

Metro di giudizio, un elettrocardiogramma impazzito: a inizio gara ha fischiato anche i sussurri (22 falli nel solo primo tempo sono la media/falli di tutta la Champions, alla fine saranno 37 con 6 gialli!). Resta però che - seguendo il suo metro - il leggero abbraccio di Dumfries da dietro ai danni di Leão poteva portare al rigore (e nessun VAR lo avrebbe tolto).

Inter-Milan, la moviola: caos gialli

Un disastro, da far ripiangere l’ultimo Feliciani (quello di Samp-Empoli lunedì). Peccato che qui siamo in una semifinale di Champions. Nell’ordine: manca un giallo per Leão (trattenuta su Dumfries), Theo Hernandez (calcione sul polpaccio di Barella, neanche fischiato, poi la grande occasione di Brahim Diaz, pensate se avesse segnato), Calabria (su Di Marco), Junior Messias (su Çalhanoglu), Acerbi (pestone gratuito a Tonali, da... arancione). Poi, 5 gialli in 4 minuti: ok quello per Krunic (piede basso, ma l’entrata su Çalhanoglu è brutta brutta).

VAR: Brisard 6 Se fosse potuto intervenire sulle ammonizioni....