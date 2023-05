MILANO - Distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra: questo è l'esito degli esami clinico-strumentali a cui si è sottoposto in mattinata l'amerno Henrikh Mkhitaryan all'Istituto Humanitas di Rozzano. Le condizioni del centrocampista nerazzurro, infortunatosi martedì nella semifinale di ritorno di Champions contro il Milan, "saranno rivalutate nei prossimi giorni", scrive l'Inter in una nota, ma non dovrebbe essere in dubbio per la finale di Champions del 10 giugno.