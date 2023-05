Dimarco, scuse social ai tifosi del Milan: ecco il motivo

Il trionfo nell'euroderby di Champions League ha regalato tantissime emozioni ai tifosi dell'Inter , che ha battuto il Milan e conquistato una storica finale . Emozioni forti soprattutto per Federico Dimarco , tifoso nerazzurro e cresciuto nell'Inter fin dai tempi delle giovanili. Un senso di appartenenza totale , che lo ha portato a scatenarsi dopo la vittoria contro il Milan fino ad impossessarsi di un microfono intonando "chi non salta rossonero è".

Dimarco si scusa con i tifosi del Milan: ecco perché

I cori del giocatore non sono stati ben accolti dai tifosi rossoneri, che hanno lasciato nella notte un duro striscione sotto la sua casa. Anche per tranquillizzare gli animi, Dimarco ha pubblicato delle scuse tramite una storia su Instagram per quanto accaduto dopo la vittoria nella semifinale di Champions: "Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare a un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi”.