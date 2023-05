Formazioni Napoli-Inter, chi gioca e le scelte di Spalletti e Inzaghi: diretta

NAPOLI - Nel Napoli Kvaratskhelia ce la fa, ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo: superato il trauma contusivo; con l’Inter dovrebbe partire dal primo minuto nel tridente con Osimhen e con Elmas, candidato a occupare la casella destra. Per il resto, dopo Monza, ritorno alla formazione titolare: oltre a Kvaratskhelia, dal primo minuto anche Di Lorenzo, Kim e Meret. E in panchina, si rivede Mario Rui. Nel caso in cui oggi Kvaratskhelia dovesse ancora lamentare qualche fastidio, allora Elmas traslocherebbe a sinistra con Politano a destra. Con Meret in porta, quindi, linea difensiva a quattro Di Lorenzo Rrahmani, Kim e Olivera; a centrocampo Anguissa, Lobotka, Zielinski. Nell'Inter, Lukaku titolare: per lui servono minuti, gol e prestazione in vista delle due finali dei nerazzurri. Per il resto, proprio in vista dei due impegni, sarà importante evitare infortuni: il turnover può aiutare. La novità più significativa è quella di Asllani davanti alla difesa. . Con Mkhitaryan fermo ai box e con il suo recupero finalizzato a Istanbul, non è il caso di correre rischi con altri centrocampisti. Brozovic verrà preservato. Stesso discorso per Calhanoglu, sostituito da Gagliardini. Unico tra i titolari in mediana Barella. Qualche dubbio in difesa. Onana ha accusato qualche linea di febbre e va valutato: in preallarme Handanovic. Acerbi, che era in ballottaggio con Bastoni, riposerà.