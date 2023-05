La frase rivolta da Spalletti ai calciatori dell'Inter

"Eccoli, i finalisti, eccoli". Sono state queste le parole pronunciate dall'allenatore del Napoli Luciano Spalletti rivolgendosi allo spogliatoio dell'Inter prima della gara del Maradona . Chiaro il riferimento alla conquista della finalissima di Istanbul per Lukaku e compagni dopo aver superato in semifinale il Milan . L'Inter affronterà il Manchester City di Guardiola il prossimo 10 giugno.

L'altra finale a cui poteva riferirsi Spalletti

Il Napoli ha salutato la Champions ai quarti di finale dopo aver perso il doppio confronto proprio contro i rossoneri. Ma il riferimento di Spalletti, ironico, esprimendosi col sorriso, può anche essere alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Fiorentina allo stadio Olimpico. Doppia finale in pochi giorni per l'Inter. Momento della stagione decisivo e anche Spalletti, ex dell'incontro, lo sa.