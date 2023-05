Napoli, Spalletti: "Ho solo un rammarico. Sulla finale dell'Inter..."

Napoli, Spalletti: "L'Inter ci fa capire una cosa"

L'allenatore si è espresso così sulla sua ex squadra alla quale ha rivolto una frase prima dell'inizio del match: "Sono orgoglioso di aver allenato una squadra prestigiosa come l'Inter, bisogna fargli i complimenti per la finale raggiunta. Averli messi così dietro dà la dimensione della nostra impresa avendo vinto il campionato così in anticipo. Il mio unico rimpianto è quel quarto di finale di Champions. Siamo arrivati in un momento particolare e con delle defezioni. Ci è capitato di tutto in quelle due partite".