Spalletti cambia Osimhen: la sua reazione è inaspettata

Pochi minuti dopo la rete di Anguissa è entrato in campo Giovanni Simeone che ha preso il posto di Victor Osimhen . Nello stesso momento dentro anche Raspadori per Elmas. Ma l'attaccante nigeriano, col Napoli in vantaggio sull'Inter , ha accolto con stupore e dispiacere la doppia sostituzione.

Cosa ha fatto Osimhen al momento del cambio?

Mentre usciva, infatti, ha allargato le braccia rivolgendosi a Spalletti e poi ha ripetuto per diverse volte "Why?", "Why'" prima di sedersi arrabbiato a bordocampo. Pochi istanti in cui il bomber non ha nascosto tutto il suo disappunto per la sostituzione, forse condizionato anche dalle difficoltà contro De Vrij in una partita nella quale Osi non è riuscito a lasciare il segno.