Gagliardini horror, l'espulsione scatena Inzaghi: la reazione a bordo campo

La reazione di Inzaghi contro Gagliardini in Napoli-Inter

La sconfitta per 3-1 contro il Napoli potrebbe costare all'Inter il terzo posto in classifica. Il big match del Maradona è stato complicato per Inzaghi dalla follia di Gagliardini che, nonostante fosse già ammonito, ha continuato a fare falli che gli sono valsi in seguito il rosso. Al momento dell'ultima infrazione, costata l'espulsione al centrocampista, l'allenatore nerazzurro è stato ripreso dalle telecamere e sul suo volto regnava un misto tra incredulità e delusione.