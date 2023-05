Diretta Fiorentina-Inter: ora LIVE la partita di oggi

19:57

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All. Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

19:55

Darmian: "Sarà una battaglia, affrontiamo un avversario di valore"

"Abbiamo grandi motivazioni - sottolinea il difensore dell'Inter Mattia Darmian - vincere è sempre bello. La nostra testa è focalizzata sulla partita di questa sera, dovremo dimostrarlo in campo. Sarà un'altra battaglia, sarà difficile perchè affrontiamo un avversario di valore."

19:50

Kalinic: "Vogliamo riportare la coppa a Firenze"

Siamo pronti a riportarela coppa a Firenze - afferma l'attaccante della formazione toscana - lasceremo sul campo fino all'ultima goccia di sudore, vogliamo dare una grande gioia alla città di Firenze. L'Inter ha un grande attacco, possono far male in qualsiasi momento.

19:45

Il Presidente di Lega Casini: "Felice della rinascita del calcio italiano"

"Ci aspettiamo una grande partita - sottolinea il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini - spero che le due squadre diano ascolto al messaggio del Presidente della Repubblica, spero sia una finale all'insegna del fairplay. E' stata una grandissima stagione per Fiorentina e Inter, vedere tre italiane nelle finali delle Coppe Europee è una grande soddisfazione e un segno di rinascita da parte del calcio italiano. La Coppa Italia è il trofeo che unisce il Paese, alla quale partecipano le tre Leghe professionistiche. Destineremo il 10% dell'incasso di questa sera alle popolazioni dell'Emilia Romagna".

19:40

Commisso: Giù le mani da Italiano"

Il presidente della Fiorentina Commisso allontana le voci sull'addio del tecnico Italiano. "Il tecnico Italiano va lasciato stare: ha fatto un grandissimo lavoro, e quando le cose non andavano bene l'ho protetto assumendomi tutte le responsabilità. I ragazzi stanno facendo una stagione straordinaria, abbiamo ancora 4 partite, speriamo di ottenere il massimo. La nostra squadra giocherà sessanta partite in questa stagione, una cosa mai accaduta in Serie A".

19:35

Sciopero del tifo nella curva interista

Pur essendo giunti in massa allo stadio Olimpico di Roma, i tifosi dell'Inter rinunceranno a tifare per tutto il primo tempo della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. I supporter della Curva Nord rivendicano una maggiore tutela da parte della società in vista della finale di Champions League contro il Manchester City; il club - secondo i sostenitori - nella vendita dei biglietti non ha fatto nulla per tutelare gli abbonati.

Roma, stadio Olimpico