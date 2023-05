Moviola Fiorentina-Inter: metro largo per Irrati, ma la sua finale è ok

Nessun errore clamoroso

Nella direzione non ci sono errori clamorosi. Al minuto 28 non viene fischiata una dura spallata di Amrabat a Dumfries, che in corsa e lanciato finisce a terra: l’arbitro fa giocare (il metro...) tra le proteste nerazzurre. Più tardi non fischiato un duro intervento di Brozovic su Biraghi. Sempre nel primo tempo, poi, un paio di episodi in area della Fiorentina. Prima con Dzeko, che dopo aver calciato alto viene travolto da Terracciano: in questo caso Irrati considera chiusa l’azione con il tiro del bosniaco; poi un tocco indietro di Castrovilli che non viene considerato retropassaggio - siamo sempre al limite - e che il portiere viola raccoglie con le mani.