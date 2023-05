Supercoppa, definiti gli incroci dopo il trionfo dell'Inter in Coppa Italia

Supercoppa, un ultimo pass a disposizione

Per la prima volta a sfidarsi non saranno solo le vincenti di Serie A e Coppa Italia ma quattro squadre, con l'aggiunta della finalista della Coppa Italia e della seconda classificata in campionato. Ed ecco così che vanno a definirsi gli incroci, con il Napoli scudettato che affronterà in semifinale la Fiorentina (finalista di Coppa Italia) mentre l'Inter sfiderà una tra Lazio e Milan. A differenza della squadra di Sarri, le due milanesi non sono ancora certe di chiudere tra le prime quattro della classifica ma sono le uniche in grado di raggiungere i biancocelesti. In ottica Supercoppa però solo il Milan può insidiare la Lazio, che in caso di un sorpasso da parte dell'Inter (vincitrice della Coppa Italia) avrebbe garantito comunque un pass anche con il terzo posto.

Supercoppa, gli incroci

Napoli-Fiorentina

Inter-Lazio/Milan