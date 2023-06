Dimarco cita Mourinho e punge Guardiola: la frase prima di City-Inter

Federico Dimarco ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Media Day, organizzato dell'Uefa per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, in una conferenza stampa. Dopo le dichiarazioni di Inzaghi con il suo aneddoto su Guardiola infatti, anche l'esterno italiano ha voluto svelare le sensazioni in casa nerazzurra e per farlo ha fatto un riferimento (più o meno volontario) a Josè Mourinho ...

Inter, Dimarco e la citazione di Mourinho

Federico Dimarco, intervenendo al Media Day riguardo la finale tra Inter e Manchester City di Champions League, ha usato delle parole molto simili a Mourinho nel 2010 prima di sfidare il temutissimo Barcellona di Guardiola. L'esterno italiano ha infatti ammesso: "Sappiamo di incontrare un'avversaria forte. Ma per noi vincere è un sogno, per loro un'ossessione." Lo Special One, aveva infatti usato frasi analoghe prima dell'atteso match europeo contro i blaugrana, ammettendo: "Una cosa è giocare una partita con responsabilità, un'altra viverla come un'ossessione, questo non fa per noi. Noi vogliamo andare dietro il nostro sogno, per loro la finale è un'ossessione e la differenza è molto grande".