Roma e Juve in Top10, sale l’Inter: il nuovo ranking Uefa

Ranking Uefa, la posizione delle italiane

L'Inter,(96 punti) sale quindi all'undicesimo posto in classifica dietro a Roma e Juventus. I giallorossi entrano in top 10 (96 punti) mentre i bianconeri sono ottavi a (101punti).

Questa la classifica in vista della nuova stagione:

Manchester City – 143 punti Bayern Monaco – 136 punti Chelsea – 126 punti Liverpool – 123 punti Real Madrid – 121 punti PSG – 112 punti Manchester United – 104 punti Juventus – 101 punti Barcellona - 98 punti Roma – 96 punti Inter – 96 punti

Ranking Uefa, le altre italiane

Il Napoli si piazza al 19esimo posto (81 punti), il Milan sale al 36esimo (50 punti). Scende la Lazio (ora 42esima a 42 punti) sale invece la Fiorentina, in 80esima posizione (20 punti). Chiude il Torino alla piazza numero 102 (16,356 punti).