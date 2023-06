Inter, il messaggio carico di orgoglio di Onana: "Toccato i vostri cuori"

La delusione per l'occasione mancata è ancora fresca. Dopo il ko in finale di Champions League contro il Manchester City , André Onana , portiere dell' Inter , ha voluto rivolgere un messaggio carico di orgoglio alla tifoseria nerazzurra.

Inter, il post social di Onana dopo la finale persa

"Abbiamo dimostrato che nella vita nulla è impossibile, per quanto difficile possa sembrare che vale sempre la pena combattere, e che l'unica battaglia che si perde è quella che viene abbandonata. Abbiamo creduto in noi stessi ed eravamo molto vicini a toccare la gloria. Non abbiamo toccato la gloria ma abbiamo toccato il cuore di tutti gli interisti. Dobbiamo essere orgogliosi della stagione vissuta insieme". Lo ha scritto il portiere dell'Inter André Onana in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, all'indomani della sconfitta dei nerazzurri di Simone Inzaghi nella finale di Champions League contro il Manchester City.