Lukaku, arriva il duro comunicato della curva dell'Inter: "Traditore"

Il duro comunicato della Curva Nord contro Lukaku

La Curva Nord, infatti, ha emanato un comunicato in cui si scaglia contro l'attaccante belga, da sempre un idolo del popolo interista: "Chi ti ha tradito tornerà a farlo. Non perché ci prova gusto, ma perché è nella sua indole. Già perché tu, Romelu, hai tradito tutti noi. Noi che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il tuo periodo no. Noi che ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso. Ora ci ripaghi con una pugnalata degna del miglior Bruto. Hai baciato quello stemma che per noi vale più della nostra vita e ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere campioni bisogna essere uomini e tu non lo sei".