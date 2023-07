Nubifragio a Milano, caos nella casa di Lautaro: la moglie mostra il video

MILANO - Il maltempo ha messo in ginocchio Milano : questa notte un violento nubifragio ha interessato il capoluogo della Lombardia , lasciando dietro di sé una lunga scia di allagamenti e soprattutto danni ingenti alle abitazioni, come testimoniato dalla moglie dell'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez , Agustina Gandolfo .

Agustina, che caos in terrazza!

La consorte del nuovo capitano nerazzurro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che ritrae i danni provocati dal nubifragio di questa notte alla terrazza del loro appartamento. Il tutto accompagnato da un eloquente, quanto ironico, "buongiorno". La stessa Agustina ha poi pubblicato l'immagine di un albero caduto per strada. La showgirl, diretta in palestra per una sessione di allenamento, ha commentato ancora con una buona dose di ironia "la strada per la palestra", senza lasciarsi sopraffare dal panico.