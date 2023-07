Inzaghi punta sull’Inter: “Il nostro obiettivo è lo scudetto”

MILANO - Simone Inzaghi punta in alto. La seconda stella sul petto e un’altra stagione da protagonisti in Europa. Il tecnico dell’Inter - durante la tournée della squadra nerazzurra - ha rilasciato un’intervista al canale YouTube giapponese SoccerKing. “Vogliamo riconfermarci in Europa - ha dichiarato l’allenatore interista - sappiamo che sarà difficilissimo ma ci proveremo. Il nostro grande obiettivo è lo scudetto, stiamo cercando di rinforzarci e di prepararci al meglio con questa preparazione in Giappone, per puntare al massimo".