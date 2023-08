Psg ribaltato, Inter in forma. Frattesi ok e occhio a Cuadrado

Simone Inzaghi ha diverse buone ragioni per essere soddisfatto , dopo la vittoria dell' Inter sul Psg che ha concluso positivamente la tournée asiatica dei nerazzurri. I francesi, che senza Mbappé vivranno una stagione molto difficile, sono stati ribaltati dalla prestazione di una squadra già in buona forma a diciotto giorni dal debutto in campionato (Inter-Monza, 19 agosto, ore 20.45).

Frattesi ottimo, bene Cuadrado

Frattesi, due assist e una prova a tutto campo, si è inserito rapidamente negli schemi della squadra. Per non dire della promettente intesa fra il centrocampista della Nazionale e Cuadrado, certificata dalle azioni dei due gol nerazzurri, avviate dal colombiano, proseguite da Frattesi e finalizzate da Esposito e da Sensi. Quest'ultimo continua a progredire e potrebbe rivelarsi una preziosa risorsa in più per Inzaghi, nell'arco di una stagione che si annuncia molto intensa per i vicecampioni d'Europa. Thuram e Lautaro stanno lavorando per conoscersi sempre meglio ed è solo una questione di tempo. Cuadrado a 35 anni ha cominciato la stagione con la verve di un ventenne e promette di essere un grande acquisto. Una volta chiuse le operazioni Samardzic, Scamacca e Sommer, l'Inter sarà pronta per contendere al Milan il ruolo di prima rivale del Napoli.