Inzaghi su Lukaku: "Lo volevo anche quest'anno, ma lui ha scelto altro"

MILANO - Prima conferenza stampa della stagione per Simone Inzaghi , alla vigilia dell'esordio in campionato della sua Inter contro il Monza , in programma a San Siro, mentre la società continua a lavorare sul mercato .

Inzaghi: "Ci manca un difensore"

L'Inter vice-campione d'Europa ritroverà i suoi tifosi: "Sarà emozionante, è la prima volta che rivedremo i nostri tifosi dopo Istanbul, dove sono stati meravigliosi. Non vediamo l'ora di cominciare, speriamo di farlo nel modo giusto perché se lo meritano. La squadra si è allenata nel migliore dei modi, i ragazzi e noi come staff non vediamo l'ora di cominciare. Abbiamo queste tre partite prima della sosta e vogliamo cominciare bene. Calendario? Noi sappiamo che in Serie A tutte le squadre sono organizzatissime e le sfide dovranno essere interpretate nel migliore dei modi. Io posso solo dire che in questi quaranta giorni ho visto la squadra lavorare bene. Per quanto riguarda il mercato c'è la grande incognita che è ancora aperto: con la società ci confrontiamo h24. Sappiamo tutti che ci manca un difensore".

Inzaghi: "L'obiettivo è la seconda stella"

L'Inter è tra le favorite per lo Scudetto: "Abbiamo cambiato tantissimi giocatori, qualcuno chiaramente tra i migliori nel proprio ruolo in Italia. Però sono arrivati calciatori di grandi prospettive, giovani e qualcuno più esperto. Squadra più forte o più debole? Questo lo dirà il campo: abbiamo cambiato tanto, per scelte nostre e di qualche giocatore. Io non ho mai fatto pronostici. Ho detto che il nostro grande sogno sarebbe vincere la seconda stella: se lo meriterebbero i nostri tifosi. Il nostro obiettivo è vincere trofei e fare più partite possibile come è stato l'anno scorso".

Inzaghi, le parole su Lukaku e sull'attacco

Spazio anche per l'addio di Lukaku: "Ferita aperta? Ho già parlato di lui. Lo ringrazio per quello che c'ha dato l'anno scorso. L'ho voluto io con tutte le forze l'anno scorso, lo volevo anche quest'anno ma lui ha scelto in modo diverso. Dispiace per come è finita perché la famiglia Inter l'aveva accolto nel migliore dei modi". Al posto del belga e di Dzeko, in attacco, Inzaghi ha Thuram e Arnautovic: "Sono nuovi ma tutti li conoscete: sono di grandissima caratura e devono assicurarci i gol di Lukaku e Dzeko. Sono due giocatori che faranno molto bene, che si integrano con gli altri due: c'è grandissima fiducia da parte di tutti e per come stanno lavorando sono fiducioso. Arnautovic è un giocatore fisico, una prima punta con grandissima tecnica ed esperienza. Thuram è un nazionale francese, ha fatto molto bene a 'Gladbach negli ultimi anni: ci interessava già in passato, secondo me è un ottimo acquisto. Quattro attaccanti sono serviti, l'abbiamo visto anche l'anno scorso. In questo momento sono soddisfatto con loro quattro e speriamo che da domani possano fare ottime partite".