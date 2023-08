Inzaghi e la frase sul mercato: "Manca ancora qualcosa"

MILANO - "Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore, sono soddisfatto, ho visto entusiasmo e questo mi piace. È stato una vittoria che volevamo, abbiamo fatto molto bene e ho tratto spunti positivi". Lo ha detto il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi , intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Monza . "Abbiamo cambiato tantissimo, sia per scelta societaria che per qualche scelta anche individuale dei giocatori, si vede una squadra che ha automatismi - ha proseguito -. Manca ancora qualcosa per completare la rosa, la società sta lavorando al massimo perché dobbiamo ancora puntellare la squadra, abbiamo il dovere e l'obbligo di rendere felici i nostri tifosi".

Inzaghi: "In difesa siamo scoperti"

"Sappiamo che in difesa siamo scoperti, sappiamo che il mercato è sempre in evoluzione e bisogna sempre stare attenti. Come l'anno scorso ho chiesto 20 giocatori e tre portieri, abbiamo perso giocatori importanti, cinque tra i migliori in Italia, è in atto un cambiamento però ho visto i ragazzi lavorare con entusiasmo e sorriso", ha concluso Inzaghi.