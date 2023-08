Thuram assist-man contro il Cagliari: i numeri in Serie A sono come quelli di papà Lilian

A Marcus Thuram sono bastate due giornate di campionato per rendersi decisivo con l'Inter. In occasione della partita con il Cagliari , infatti, l'attaccante francese ha servito l'assist per il gol di Dumfries, il primo della sfida. Ma il passaggio vincente dell'ex Borussia Monchengladbach riporta indietro nel tempo, precisamente al 2005 , quando suo padre Lilian fece lo stesso con la maglia della Juve .

Thuram e l'assist contro l'Inter: 17 anni fa l'ultimo di papà Lilian

Lilian Thuram è stato per 10 anni protagonista in Serie A con le maglie di Parma e Juve, diventando un punto di riferimento per le rispettive squadre. L'obiettivo del figlio Marcus è fare lo stesso, questa volta con l'Inter. Ha iniziato il suo percorso in maglia nerazzurra realizzando un assist a Dumfries contro il Cagliari. E pensare che sono passati 17 anni e 282 giorni da quando papà Lilian realizzò il suo ultimo passaggio vincente nel campionato italiano. Il 19 novembre 2005 si giocava Roma-Juve allo stadio Olimpico e Thuram riuscì a propiziare il gol di Trezeguet con un assist vincente, per poi essere espulso. E adesso si è aperto un nuovo ciclo.