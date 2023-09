Ufficiale, Inzaghi rinnova con l'Inter fino al 2025

MILANO - È arrivata l'ufficialità: l'Inter, attraverso il proprio sito web, ha infatti annunciato "il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo - si legge nella nota del club nerazzurro - il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2025". Un rinnovo che già da tempo era nell'aria, sul quale non ha inciso il buon avvio di stagione dell'Inter. Piuttosto il momento è quello opportuno visto che con la sosta per le nazionali c'è stato modo per mettere a punto gli ultimi dettagli, mettersi a tavolino e firmare le carte. Un matrimonio che se in primavera sembrava scricchiolare, nel finale di stagione è stato rinsaldato, tra conquista della Coppa Italia, qualficazione Champions e dinale di Istanbul. Per questo il traguardo-prolungamento era già in vista ad agosto quando il procuratore Tinti era passato in sede per definire gli ultimi dettagli. Parallelamente a questo, aumenteranno gli emolumenti fino a 5,5 milioni, più ricchi bonus.