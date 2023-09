Inter, il mercato ti ha cambiata: la svolta tattica di Inzaghi è chiara

MILANO - Meno chili e meno centimetri per andare ancora più veloce. Potrebbe essere questo uno dei segreti della nuova Inter . Se la fisicità era uno dei tratti che contraddistingueva la squadra nerazzurra, rispetto alla scorsa stagione, la truppa di Inzaghi ora è più leggera e meno alta . Nello specifico si tratta, in media, di circa 2,5 centimetri (182,08 contro 184,5) e di circa un paio di chili (75,78 contro 77,96). Sono sufficienti per volare in campo , come è accaduto nelle prime tre giornate? Beh, in queste prime uscite stagionali, l’ Inter ha dato proprio questa impressione, ovvero una manovra rapida e veloce , che spesso e volentieri ha sorpreso gli avversari .

Inter, più qualità per Inzaghi

In verità, non si tratta soltanto di correre più veloce. Ancora più evidente è stato il modo in cui i giocatori nerazzurri si sono scambiati il pallone: pochi tocchi, passaggi ad alta frequenza e, soprattutto, verticali. Ecco, forse è proprio questa la differenza rispetto alla scorsa stagione. Inzaghi, infatti, vuole arrivare il prima possibile alla porta avversaria. Che non vuole dire abbandonare il palleggio, ma renderlo più efficace e diretto. E, come conseguenze, meno contrastabile dalle altre squadre. Ecco allora la chiave più giusta potrebbe essere questa: davanti all'opportunità di aumentare la qualità degli interpreti, a discapito della cilindrata (centimetri e chili), il tecnico piacentino e la dirigenza non hanno avuto dubbi o incertezze.

Inter, dove nasce la differenza

Evidentemente, l’Inter potrebbe pagare qualcosa in Italia. La fisicità, infatti, in serie A ha spesso prevalso rispetto alla tecnica. D’altro parte, però, Lautaro e soci hanno un’identità talmente precisa che quei pochi centimetri o chili di differenza non dovrebbero mutare troppo la sostanza. Tanto più che la differenza nasce sostanzialmente da 3 elementi, assieme all’aggiunta di Sensi: Sommer rispetto a Onana (-8 cm e -16 kg), Cuadrado rispetto a Bellanova (-12 cm e -11 kg) e Sanchez rispetto a Correa (-20 cm e –15 kg). Unico a compensare Bisseck: +16 cm e +8 kg nei confronti di D’Ambrosio. Ragionando per reparti, quello che ha “perso” di più è il centrocampo, dove non c’è più nessuno che tocchi i 180 centimetri. D’altra, parte, però la mediana è anche il settore in cui l’Inter esprime la maggiore qualità e che è riconosciuto come uno dei più forti, non solo del nostro campionato.

Inter, c'è la prova derby

Curiosamente, ma solo fino ad un certo punto, il Milan ha imboccato la strada opposta, ovvero ha alzato la sua fisicità. Loftus-Cheek e Reijnders, con la lora stazza, sono gli emblemi di questo cambiamento, senza dubbio voluto e programmato. Proprio l’andamento degli ultimi derby, al di là del risultato, ha probabilmente innescato questa evoluzione, che, per quanto si è visto nei primi 270’ di campionato, ha dato subito i suoi frutti. Dopo la sosta, però, è in programma c'è, guarda caso, il derby. Quale occasione migliore, allora, per verificare chi, tra Inter e Milan, ha imboccato la strada corretta. Chiaro che non possa essere una sentenza definitiva, ma tutt'al più si tratterà di un’indicazione importante. I nerazzurri continueranno ad essere troppo solidi per i rossoneri? Oppure la nuova cilindrata del Diavolo avrà ribaltato il gap? La risposta in 90’…