Sanchez salta l'Uruguay: le condizioni dell'attaccante dell'Inter

MILANO - Alexis Sanchez salterà la gara del suo Cile, valida per la qualificazioni ai Mondiali 2026, contro l'Uruguay. Una scelta svelata direttamente dal Ct Berizzo che spera di poter contare su Sanchez per la seconda gara del girone, contro la Colombia, in programma martedì. La causa del forfait dell'attaccante appena tornato all'Inter, però, non è l'ormai "classica" fragilità muscolare di Sanchez: lo staff della nazionale cilena sta valutando le condizioni del "Niño" alle prese con un problema - non grave - del suo sangue che, sebbene potrebbe già essere risolto per la gara con la Colombia, presenta un livello di emoglobina più basso del normale valore di riferimento.