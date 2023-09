Inter, brivido Cuadrado e Sanchez: in dubbio il derby con il Milan

MILANO - Simone Inzaghi freme e attende il rientro dei primi nazionali sperando che le ultime fatiche non portino brutte notizie in vista del derby di sabato alle 18. Da valutare saranno le condizioni di Cuadrado, non al meglio e probabilmente risparmiato nel match contro il Cile. L'Inter però non è preoccupata, tanto che il centrocampista resterà con la nazionale e farà ritorno ad Appiano Gentile come da programma.