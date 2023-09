Frattesi e il siparietto con Carlo Verdone: il derby accende le risate

ROMA - Carlo Verdone e Davide Frattesi : la... "strana coppia" ha dato vita a uno spot-siparietto condiviso dall' Inter sui propri canali social. Al centro della gag l'equivoco tra i due incentrato sugli eventi che nel weekend vedranno protagonisti Verdone e Frattesi : per il primo, l'inizio della seconda stagione di "Vita da Carlo", per il secondo, dopo la doppietta in Nazionale , l'esordio in un derby con la maglia dell' Inter .

Il siparietto che accende le risate

"Davide allora che mi dici? Sei emozionato pure te?", esordisce Verdone riferendosi alla serie che lo vede protagonista. "Di più - replica Frattesi riferendosi però alla stracittadina - Non ci dormo da una settimana. Guarda che la guarderanno milioni di persone da tutto il mondo...". L'equivoco va avanti fin quando Frattesi aggiunge "metti che mi fanno uno striscione... o che cantano il mio nome in tutto lo stadio?". A questo punto inevitabile che l'attore realizzi "Non stai parlando della mia seconda stagione...". "Eh no Carle', parlavo del calcio, del derby". Sia "Vita da Carlo 2", sia Inter-Milan saranno infatti visibili su Paramount+, main sponsor sulla maglia nerazzurra che Frattesi indossa nello sketch: "Stavo a scherza' Davide, mica so' scemo", finge l'attore che poi tenta un un ultimo assalto (anch'esso respinto), quasi in stile... "Un sacco bello": "Se tante volte venerdì hai l'occasione di poterla vedere... ah stai in ritiro? Sai che c'è, fattela raccontare da qualcuno... mai una soddisfazione".