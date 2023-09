Inter, Mkhitaryan esaltato dai compagni: "Michele mi vuoi sposare?"

MILANO - Non si ferma la festa dell'Inter dopo il trionfo nel derby contro il Milan . Una vittoria netta con un punteggio pesante ( 5-1 ) che porta la doppia firma di un Mkhitaryan in stato di grazia . Proprio l'armeno è stato tra i più scatenati nel festeggiare la vittoria, sostenuto ed esaltato dai suoi compagni anche sui social.

Mkhitaryan, i compagni si scatenano sui social

Mkhitaryan ha dedicato ben tre post su Instagram per celebrare la vittoria nel derby, rivolgendosi ai suoi tifosi. In tutti i post si sono scatenati anche i suoi compagni di squadra, con commenti e apprezzamenti. "Michele mi vuoi sposare?" il commento di Dimarco, seguito da Bastoni che gli scrive: "Mvp! Mio padre, mio fratello, mio zio". Tra i tantissimi commenti dei tifosi, scatenati per la prestazione dell'armeno, c'è anche quello di Barella ("Illegale") e di Thuram che lascia alcune emoticon.