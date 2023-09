Lautaro si prende l'Inter e pensa al rinnovo di contratto

MILANO - Il Toro, sempre e comunque. Anche in una partita in cui era rimasto sommerso dall’aggressività dei difensori della Real Sociedad, che non gli avevano concesso nemmeno una giocata, né tantomeno un tiro, all’ultimo respiro, ecco che Lautaro è riuscito a mettere la sua zampata . Grazie all’argentino, l’Inter l’ha scampata . Resta, però, il fatto che nessuno si sarebbe aspettato un esordio in Champions così sottotono per i vice-campioni d’Europa. Già perché ora è quella l’etichetta con cui viaggia la squadra nerazzurra. La campagna continentale della scorsa stagione ha alzato status e considerazione generale. Un motivo in più, allora, per essere sempre all’altezza.

Lautaro, il leader dello spogliatoio

A San Sebastian non è accaduto. E Lautaro, a caldo, non si è fermato a celebrare la sua prodezza last-minute, ma, da buon capitano, ha riconosciuto le difficoltà della squadra, censurando la prestazione nel suo complesso e ammettendo che occorre migliorare, per non incorrere nuovamente in simili “incidenti”. Insomma, il Toro ci ha messo la faccia. Parole del genere, ma in ogni caso più dure, le aveva espresse lo scorso anno, dopo la sconfitta con il Bologna. Ieri sera è cambiato il risultato, ma ciò non toglie che il segnale debba essere raccolto e utilizzato per evitare che situazioni del genere si ripetano. La leadership si evidenzia anche in queste circostanze. E l’argentino la mostra in pubblico, ma anche, se non soprattutto, in privato. E’ attento ad ogni aspetto della vita dello spogliatoio e quando si tratta di prendere posizione non si sottrae. Giusto un mese fa ha compiuto solo 26 anni, ma questa è la sua sesta stagione in nerazzurro, ed è ormai diventato emblema e simbolo dell'Inter. Il legame è talmente forte che la volontà, raccolta anche dalla società, stando alle parole di Marotta, è quella di allungare il contratto oltre l'attuale scadenza del 2026.

L’argentino è insostituibile per Inzaghi

Tornando al gol alla Real Sociedad, quando sei capace di estrarre dal cilindro giocate del genere (le vere prodezze sono lo smarcamento e l’intuizione su dove avrebbe potuto finire il pallone), è normale che Inzaghi non prenda in considerazione di lasciarti fuori, o anche solo di sostituirti. In queste prime 5 gare ufficiali, è accaduto soltanto alla prima, quella contro il Monza, soltanto a una decina di minuti dalla fine, e soltanto dopo che proprio il Toro aveva messo al sicuro il risultato con la sua prima doppietta stagionale. Per intendersi, tenuto conto anche del viaggio intercontinentale, dopo il derby, l’attaccante più stanco era proprio l’argentino, non certo Thuram, rimasto in campo poco più di un’ora. In Spagna, però, è stato comunque il francese a lasciare il posto ad Arnautovic. E si è trattato dell’ennesima conferma di come il Toro sia, probabilmente, l’unico nerazzurro davvero insostituibile per Inzaghi.

Segnali negativi da Arnautovic

Anche lui, però, avrà prima o poi bisogno di tirare il fiato. Il problema è che la prova di Arnautovic ha fatto suonare un campanello di allarme. Potrebbe essere solo un problema di forma, ma prestazioni del genere, da un elemento di tale esperienza, sono difficilmente accettabili. Le occasioni per lui non mancheranno, ma, al momento, negli appuntamenti più complicati e delicati, la scelta finirà sempre e comunque su Thuram, fermo restando il Toro evidentemente. In questo senso, si è rivelato decisamente più utile Sanchez, seppure nelle vesti di trequartista, deputato a legare centrocampo e attacco. Dopo il debutto-bis in nerazzurro, insomma, il Niño avrà presto ancora spazio.