Inter, Inzaghi su Arnautovic: "Lo perderemo per un po'"

Il lunch match della quinta giornata di Serie A vede l'Inter salire da sola in testa alla classifica a punteggio pieno: cinque vittorie nelle prime cinque per i nerazzurri, che piegano l'Empoli per 1-0. "Giocando così tanto non è sempre facile rimanere lucidi - le parole nel post-partita di Simone Inzaghi -. Siamo venuti in un campo non semplice, non ho nulla da rimproverare alla squadra. Abbiamo approcciato bene e dovevamo essere ancora più cattivi nel cercare il gol. Dovevamo fare il 2-0 prima con tutto quello che abbiamo creato. Pochi allenatori hanno vinto le prime cinque? Le glorie personali non mi interessano".