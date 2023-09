Inter, passivo quasi dimezzato grazie a Champions, Inzaghi e tifosi

Caso mai ci fosse ancora bisogno di capire quanto incida partecipare o non partecipare alla Champions League e, magari, arrivare sino in fondo, il bilancio 2022-2023 dell'Inter può aiutare. Il club vicecampione d'Europa e attuale capolista a punteggio pieno della Serie A ha drasticamente ridotto il passivo rispetto all'esercizio precedente: da -140 milioni di euro a -85 milioni di euro, allineandosi ai parametri Uefa e rispettando il settlement agreement, l'accordo transatttivo sottoscritto con Nyon per mantenere sotto controllo il costo della rosa e il bilancio. La campagna europea, culminata con la finale di Istanbul, ha fruttato 90 milioni di euro di soli diritti tv, gli introiti definitivi si conosceranno all'inizio del 2024. Nel frattempo, dall'inizio del 2023 Suning ha iniettato altri 86 milioni di euro nelle casse societarie, in buona parte derivanti dal finanziamento assicurato da Oaktree, in scadenza il 20 maggio 2024, originariamente di 275 milioni, ma, a causa dell'interesse annuo del 12%, lievitante verso i 400 milioni di euro.